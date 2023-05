TikTok, czyli narzędzie do szpiegowania i kształtowania mas? Tak twierdzi były dyrektor

Zza oceanu napływają kolejne niepokojące informacje o sieci społecznościowej TikTok, której już niejednokrotnie zarzucano domniemane zbyt duże związki z władzami Chin. Według cytowanych przez New York Times zeznań złożonych przez Yintao Yu, jednego z byłych dyrektorów firmy będącej właścicielem TikToka, Komunistyczna Partia Chin ma umieszczony na stałe swój komitet w firmie ByteDance. Ma on ponoć nieskrępowany dostęp do danych użytkowników, może też usuwać z sieci informacje.