Ten serwis społecznościowy po cichu bije rekordy popularności. A to dzięki generacji Z

Młodym serwisu Pinterest nie potrzeba przybliżać, ale tym starszym podpowiem, że jest to amerykański serwis społecznościowy założony w 2009 roku. Opiera się on na udostępnianiu oraz wyszukiwaniu pomysłów - fotografii, infografik, rysunków, szkiców (czyli po prostu obrazów), które stanowią inspirację do dalszego działania (np. pomysł na nową fryzurę, na dekorację ciasta, na kombinację czcionek w projekcie graficznym, projekt wnętrza czy strój wieczorowy). Pomysły można zbierać w tematyczne tablice (np. "pomysły na dekorację biurka"), do których możesz wrócić, udostępnić lub skorzystać mogą z nich inni użytkownicy.