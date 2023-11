YouTube znowu winduje ceny. Albo płacisz słono za Premium, albo oglądasz reklamy

Ile płacicie co miesiąc za subskrypcje online? 40 złotych? 100 złotych? Niektórzy mogą dobić do niebotycznych kwot rzędu kilkuset złotych za kilkanaście różnych usług. Jeżeli liczycie się z każdą złotówką, to kolejna podwyżka za YouTube Premium nie będzie dla was miła. Co do zasady, wszystko poszło do góry, a podwyżka najbardziej zaboli subskrybentów korzystających z planu rodzinnego.