Oto nowy najpopularniejszy youtuber w Polsce. Znasz?

Jako 14-letni gówniarz zaczynałem nagrywać pierwsze filmy i powiedzcie, że wszyscy znajomi śmiali się z tego - nikt oprócz mnie nie wierzył... Niemniej jednak przez kolejne 13 lat robiłem to z zaangażowaniem, bo czułem, że YouTube to moja wielka pasja. Dziś, tj. 22.10.2023 roku, spełniam moje największe marzenie sprzed lat, i naprawdę płaczę, pisząc to. To może być tylko cyfra, ale odzwierciedla moją drogę, poświęcenie i serce, które w to wkładałem - co oznacza naprawdę wiele. Dziękuję wszystkim ludziom, których spotkałem w trakcie tej przygody, ale także WAM, moi drodzy, to jest nasz wspólny sukces ❤️

- przekazał w emocjonalnym wpisie.