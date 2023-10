Zaśpiewasz głosem Krzysztofa Krawczyka. To będzie hit każdej imprezy

Niezwykle długie konsultacje z wytwórniami raczej nie powinny dziwić. Dlaczego? Warto tu szybko przytoczyć hity od Drake i The Weekend, które... nawet nie zostały nagrane przez artystów, a wygenerowała je AI. Do ich stworzenia wystarczyły ogólnodostępne próbki nagrań (utworów czy wypowiedzi), a oba utwory mimo to zebrały milionowe wyświetlenia. Profil @eminemchatgpt w serwisie TikTok to również dobra próbka tego co może wygenerować AI na podstawie ogólnodostępnych treści.