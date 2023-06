YouTube wprowadza dubbing ze sztuczną inteligencją. To jest przełom

Jak w tym momencie możecie dotrzeć do globalnej liczby użytkowników? Albo lepiej: w jaki sposób możecie konsumować treści, które nie są w naszym języku, albo nawet nie w j. angielskim? Napisy to najmocniejsza funkcja na YouTube. Szczególnie, gdy np. problem jest niszowy, a na rozwiązanie wpadł jakiś pomysłowy Holender czy inny Szwed.



Ale co, jeżeli można byłoby to zastąpić dubbingiem/lektorem? Wiadomo, nie da się przecież zatrudnić ogromnego studia z masą ludzi, którzy będą 24/7 przekładać wszystkie filmy. Ale za to da się… wykorzystać sztuczną inteligencję, co YouTube właśnie ogłosiło.