Jak pobrać muzykę z YouTube? Są na to trzy sposoby

Pobieranie muzyki z YouTube to opcja ciesząca się niesłabnącą popularnością wśród użytkowników platformy. Jednak sam YouTube udostępnia do tego tylko jedno narzędzie, i to dla subskrybentów Premium. Jakie są więc inne sposoby, by samemu znaleźć i pobrać muzykę z YouTube na telefon i komputer? I czy w ogóle jest to legalne? Wyjaśniamy to w tym artykule.