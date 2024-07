Świetne nowe narzędzie YouTube'a. Nie zbanują ci klipu

Twórcy treści na YouTube nie mogą używać do udźwiękowiania swoich filmów materiałów objętych prawami autorskimi - takimi jak chociażby piosenki zarejestrowanych artystów. Tego typu materiały są wykrywane przez algorytmy YouTube’a i blokowane, odcinając autora od monetyzacji. Twórca za pomocą youtube’owych narzędzi może co najwyżej wyciszyć fragment w którym słychać cudzy utwór lub zagłuszyć go dostępnym w edytorze dźwiękowym clipartem.