YouTube Premium - jak wyłączyć i zrezygnować z płacenia? Poradnik

Możliwość oglądania filmów na YouTubie bez reklam czy korzystania z aplikacji na telefonie w tle wydawała się z początku warta swojej ceny. Jeśli zmieniliście jednak zdanie i konto premium nie jest wam już potrzebne, podpowiadamy, jak zrezygnować z subskrypcji.

Rezygnacja z konta YouTube Premium

Nad tym, czy z konta premium w serwisie YouTube warto rezygnować, trzeba się poważnie zastanowić, a potem przygotować na ewentualne konsekwencje tej decyzji. Po wyłączeniu usługi Google będzie próbować nakłonić was do ponownej subskrypcji konta premium, zarzucając dużo większą liczbą reklam niż dotychczas. To, co musieliście przeklikać w darmowej wersji konta, jest niczym w porównaniu z liczbą reklam, która pojawi się przed, w trakcie i pod koniec oglądania wybranych przez was filmów.



Jak zrezygnować z miesiąca próbnego YouTube Premium?

Jeśli zdecydowaliście się wypróbować konto premium, lecz nie przypadła wam ta opcja do gustu, możecie zrezygnować z usługi, zanim Google pobierze od was pierwszą płatność. Możecie to zrobić zarówno z poziomu strony internetowej, jak i aplikacji YouTube w telefonie. Wystarczy znaleźć zakładkę zakupy i subskrypcje w menu schowanym pod ikonką waszego awatara. Pod wybraną przez was subskrypcją pojawi się opcja anulowania konta premium, po wybraniu której zostaniecie poproszeni o podanie powodu anulowania usługi. Klikając dalej zgadzacie się na zrezygnowanie z konta premium, dzięki czemu YouTube nie pobierze od was płatności za pierwszy miesiąc, jednak musicie wyrobić się w terminie 30 dni od założenia konta.



Jak przestać płacić za konto YouTube Premium?

YouTube, podobnie jak inne platformy, zabezpiecza się przed utratą klientów na różne sposoby. Jednym z nich jest możliwość zawieszenia płatności za konto premium nawet na 6 miesięcy. Proces zawieszania płatności wygląda tak samo jak rezygnacji z konta. W zakładce z płatnymi subskrypcjami musicie wybrać usługę, z której chcecie zrezygnować. Po kliknięciu dezaktywowania usługi pojawi się opcja wstrzymaj, po której będziecie poproszeni o zadeklarowanie, na jaki okres chcecie wstrzymać usługę premium. Następnie wybieracie wstrzymaj subskrypcję i na najbliższy czas możecie zapomnieć o dodatkowych płatnościach.



Jak usunąć konto YouTube Premium?

Jeśli korzystacie z usługi już jakiś czas i chcecie usunąć konto premium całkowicie, proces ten będzie wyglądał dokładnie tak, jak w przypadku wstrzymania usługi. W panelu zarządzania subskrypcjami wybieramy usługę, z której chcemy zrezygnować, następnie kontynuuj, aby anulować, dalej i anuluj. Z konta bez reklam będziemy mogli korzystać do końca trwania okresu rozliczeniowego. Jeśli płaciliście za konto YouTube za pośrednictwem Apple bądź YouTube Music i chcecie zrezygnować z konta premium, będziecie musieli dokonać tego bezpośrednio na waszym koncie Apple w sekcji subskrypcji lub w aplikacji YouTube Music.



