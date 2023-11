To koniec. YouTube oficjalnie potwierdza globalną blokadę AdBlocków

Teraz użytkownicy mają wybór: wyłączyć blokadę reklam (YouTube było na tyle hojne, że przygotowało instrukcję jak to wykonać dla aż trzech różnych wtyczek) lub zapłacić za YouTube Premium. Obecna cena YouTube Premium w Polsce to 23,99 złotych za miesiąc (lub 287,88 złotych rocznie) dla użytkowników indywidualnych oraz 35,99 złotych za miesiąc w planie rodzinnym (431,88 złotych rocznie) - do 5 użytkowników w ramach jednego planu.