Polacy robią "polskiego Netfliksa". Zapomnieli, jak skończyły "polski Facebook" i "polski YouTube"

Najpopularniejszą [grupą tematyczną] jest „Nie Wierzę W Koronaświrusa” zrzeszająca ok. 4200 członków. W opisie czytamy, że strona należy do kategorii „Covid i 5G”. Zarządca strony publikuje na niej linki do artykułów i filmów o wiadomej tematyce. Filmy mają po ok. 100 wyświetleń, a wpisy zbierają po 10-15 reakcji i po kilka komentarzy.