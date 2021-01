Ruszył polski Facebook. WolniSlowianie.pl nie są tacy wolni, jak mówią. Właśnie zamknęli rejestrację

Dość zagranicznych portali społecznościowych, które mówią nam, jak mamy żyć. Polscy patrioci zakładają własnego Facebooka. Wolni Słowianie już (nie) działają.

W ciągu ostatniego tygodnia przez media społecznościowe przetoczyło się istne tornado. Na dwa tygodnie przed końcem prezydentury Donalda Trumpa, szefowie największych portali postanowili usunąć lub zawiesić jego konto z powodu nawoływania do zamieszek. Takie działanie szefów Facebooka czy Twittera otworzyło tylko wrota do szerszej weryfikacji kont. Chwilę później Twitter zawiesił ponad 70 000 kont, na których udostępniano treści związane z ruchem QAnon, głoszącym spiskowe teorie o tym, „kto tak naprawdę rządzi światem”.

Tak radykalne działania natychmiastowo spotkały się z oburzeniem ze strony zablokowanych oraz ich zwolenników, którzy oskarżyli platformy społecznościowe o cenzurę. Automatycznie pojawiły się zatem deklaracje usunięcia kont z „kontrolowanych” portali i przejścia na portale alternatywne „gwarantujące wolność słowa”. W Stanach Zjednoczonych zwolennicy Donalda Trumpa najpierw masowo przenosili się na Parler (który od tego czasu został usunięty ze sklepów Google Play i Apple Store), a następnie na Gab. Na fali oburzenia działaniem „big-techów” także w Polsce powstał nowy portal internetowy, swego rodzaju polski Facebook bez cenzury.

11 stycznia w polskim Internecie pojawił się serwis społecznościowy, który z założenia ma stanowić alternatywę dla zepsutych zachodnich mediów społecznościowych. Portal wolnislowianie.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Królestwo Wolnych Słowian” z Czeluśnicy w woj. podkarpackim. Tak zresztą powstanie portalu tłumaczy jeden z założycieli, Dziki Preppers:

Stajemy się coraz bardziej niezależni. My jako wolni Słowianie, jako społeczność, jako Polacy, którzy przestają być zależni od tego całego zagranicznego syfu, od tych koncernów, które nam do tej pory dyktowały jak mamy żyć, co mamy pisać, czego nie możemy pisać.

Nikt nie będzie usuwał waszych postów, nikt nie będzie mówił wam co macie pisać, czego nie możecie pisać.