To tu uciekają sieroty po Twitterze

I pewnie jeszcze kiedyś bym się z taką opinią zgodził. Być może jestem naiwny, ale mam wrażenie, że w końcu znaleźliśmy się pod ścianą. Działania Muska pokazały, do czego prowadzi skoncentrowanie władzy w rękach, jeśli nie szaleńca, to przynajmniej człowieka nieobliczalnego, kogoś, kto jest przekonany o własnym geniuszu i nie liczy się ze zdaniem innych. Jak wstanie lewą nogą, to zwolni ludzi, a jak mu się humor poprawi, to ich przywróci. Jeżeli oglądacie "Kuchenne rewolucje" to wiecie, że tak nie da się prowadzić restauracji w Lubartowie, a co dopiero wielkiego społecznościowego medium.