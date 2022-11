Kupno Twittera przez Elona Muska to najlepsze, co mogło się zdarzyć

Napiórkowski porównał tę sytuację do obecnej – wielkie firmy technologicznie metaforycznie również wylewają ścieki, nawet nie do rzeki, tylko do studni, z której wszyscy pijemy. Dotychczas znajdowało się jakieś "ale", które pozwoliło je tłumaczyć i rozgrzeszać. W przypadku Muska coraz więcej osób zauważa, że sprawy posunęły się za daleko. I będziemy mieli dowód na to, że np. unijne regulacje są potrzebne.