Na pewno możemy liczyć na to, że pojawi się w nim więcej reklam i na to, że prędko poszerzony zostanie abonament Twitter Blue. W końcu Elon Musk nie kupił Twittera, bo miał taki kaprys (no, w każdym razie nie tylko dlatego), ale przede wszystkim po to, by na serwisie zarobić i kontrolować przepływ informacji. Możemy więc spodziewać się nowych sposobów serwisu na zarabianie. Nie zdziwiłbym się też, gdyby Musk zdecydował się poszerzyć metody dotarcia do czytelników dla dziennikarzy i polityków, którzy są dwiema najbardziej aktywnymi grupami społecznymi na Twitterze. Idzie to w parze z chęcią kontroli przepływu informacji, a też umożliwienie dzielenia się dłuższymi treściami bezpośrednio w serwisie społecznościowym wydłuży czas, jaki spędzają w nim użytkownicy. A to z kolei zwiększy wpływy z reklam.