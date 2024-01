Ważny urząd zapytał Polaków, co sądzą o 5G. Ręce opadają, gdy czyta się wyniki badania

Prawdziwe 5G w Polsce dopiero się zaczyna. Dotychczas tak naprawdę tylko 5G Plusa znacząco różniło się od 4G, a u innych operatorów z wielkiej czwórki różnice były marginalne (Plus wykorzystywał agregację trzech pasm). Teraz gdy Orange oraz T-Mobile mają prawdziwe 5G w paśmie C, już trójka operatorów w Polsce potrafi zapewnić internet mobilny tak szybki jak światłowód. Mimo tego, że LTE niewiele różniło się od dotychczasowego 5G to Polacy i tak myślą, że jest to technologia szkodliwa dla zdrowia.