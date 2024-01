Tyle danych przesłano w Plusie w 2023 r. Znasz jednostkę, której użył operator?

Dane mówią same za siebie. Plus ma najszybszy internet mobilny w Polsce i rankingi SpeedTest jasno to potwierdzają. Operator wygrywa, jeśli chodzi o średnią prędkość w technologii 5G, ale także w ogólnym rankingu internetu mobilnego. Wydaje się jednak, że wynik, który osiągnął w 2023 r. to dopiero początek – rozstrzygnięta w październiku aukcja 5G otwiera operatorowi furtkę do zapewnienia jeszcze szybszego internetu.