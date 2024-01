Opłaca się przejść do Orange. Potężny bonus

Promocja nazywa się "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu za 0 zł na pierwszy miesiąc + ekstra 4800 GB przez rok" i potrwa do końca marca 2024 r., a więc klienci będą mogli z niej skorzystać praktycznie przez następne trzy miesiące. Jak sama nazwa mówi, promocja gwarantuje dostęp do rozmów telefonicznych, SMS-ów oraz MMS-ów do wszystkich sieci za darmo – z pakietem otrzymujemy też 25 GB internetu, a to wszystko przez pierwszy miesiąc (31 dni) za darmo.