Nadchodzi szybki internet mobilny dla każdego. Są wyniki aukcji 5G

Co dalej? Teraz operatorzy czekają na wydanie decyzji rezerwacyjnych, co powinno potrwać ok. 1,5 miesiąca i zakończyć się w pierwszych dniach grudnia - Play, Plus, T-Mobile i Orange czekają na rezerwacje. Gdy te zostaną przekazane operatorom, otrzymają dwa tygodnie na dokonanie płatności na określone wcześniej kwoty, z zaznaczeniem, że od razu mają prawo do dysponowania częstotliwościami i ubiegania się o pozwolenia radiowe.