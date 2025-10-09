Polska uczelnia wkracza do armii. Ja już doceniłem ich projekty

Ładowanie...

Choć na BALTEXPO swoje najnowsze rozwiązania prezentują światowi potentaci sektora morskiego i militarnego, od stoczni po koncerny zbrojeniowe, to Politechnika Gdańska skutecznie przyciągnęła uwagę zwiedzających. W strefie militarnej uczelnia pokazała, że polska nauka nie jest tylko teoretyczna. Tu naprawdę powstają technologie, które mogą trafić do wojska i przemysłu.

Jako uczelnia podpisaliśmy umowę na utworzenie Dual Use Living Lab pod auspicjami NATO. Oznacza to, że część naszego kampusu i infrastruktury badawczej stanie się przestrzenią, w której będą testowane nowoczesne technologie o podwójnym zastosowaniu, zarówno cywilnym, jak i wojskowym – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Dodał, że na uczelni powstają "przełomowe projekty, które są dowodem na to, że nasza wiedza ma realne, strategiczne znaczenie".

Najważniejsze z nich uczelnia prezentowała podczas 23. edycji Międzynarodowych Targów Morskich i Militarnych BALTEXPO w Gdańsku.

Hornet - inspektor i zwiadowca

Hornet to pierwsza tego typu jednostka, którą w całości opracowano w Polsce. Jest to autonomiczna, bezzałogowa łódź, przeznaczona do ochrony i inspekcji polskich instalacji offshore, takich jak np. morskie farmy wiatrowe, a także do badań dna Bałtyku.

Łódź autonomiczna Hornet.

Sercem Horneta jest autorski system superszybkiego przetwarzania informacji z zaawansowanych urządzeń i sensorów, który precyzyjnie wykrywa obiekty na wodzie i pod nią. Wszystkie dane są gromadzone, analizowane i przetwarzane w komputerze pokładowym, co umożliwia systemowi podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. W przypadku natrafienia na nieoczekiwaną przeszkodę na drodze łodzi, zainstalowane systemy decyzyjne bezpiecznie ją ominą.

Co konkretnie znajduje się w liczącej siedem metrów łodzi?

Wspomniany system do szybkiego przetwarzania danych, zawierający autorskie algorytmy pozwalające m.in. na identyfikację obiektów oraz pracę w trybie autonomicznym. Zainstalowaliśmy również okablowanie strukturalne oraz szereg sensorów do wykrywania obiektów, m.in. kamer, radarów i lidarów, znanych np. z najnowocześniejszych samochodów - tłumaczy dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, koordynator Centrum Technologii Cyfrowych PG.

Co więcej, nad bezpieczeństwem całego systemu czuwa unikalny system komunikacji bezprzewodowej, która służy do zapewnienia łączności z wieloma jednostkami bezzałogowymi jednocześnie. Bazuje on na innowacyjnych antenach inteligentnych, które są oryginalnym produktem Politechniki Gdańskiej.

Tukan - podwodny saper

Tukan to podwodny dron służący do wykrywania i identyfikacji min morskich oraz improwizowanych środków wybuchowych.

Pojazd podwodny Tukan.

System ma składać się z półautonomicznego pojazdu podwodnego, konsoli operatora i serwera z oprogramowaniem bazującym na sztucznej inteligencji. Konstrukcja o masie około 100 kg będzie zdolna do pracy na głębokości do 200 m. Pojazd wyposażony jest w sonar boczny i czołowy oraz kamerę.

System, dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, sam oceni, który obiekt jest miną, niewybuchem bądź improwizowanym ładunkiem wybuchowym. Operator pojazdu będzie miał możliwością zweryfikować podpowiedź z systemu AI – wyjaśnia prof. Jerzy Kowalski z Instytutu Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej.

Solar - szybki jak wiatr

Solar to wodolot w pełni zasilany energią słoneczną, pochodzącą z siedmiu paneli słonecznych umieszczonych na pokładzie. Unoszenie się nad wodą umożliwia technologia płatów nośnych, tzw. hydroskrzydeł (hydrofoil).

Wodolot podczas zawodów Monaco Energy Boat Challenge 2024.

Skrzydła te generują siłę nośną, która wynosi wodolot ponad taflę wody, znacznie zmniejszając opory, co pozwala osiągać większe prędkości przy mniejszym zużyciu energii.

Dzięki tej technologii Solar może przemykać nad falą oraz ma lepszą zwrotność, co daje jej przewagę nad konwencjonalnymi łodziami, które są bardziej podatne na zafalowanie i mają bardziej ograniczony promień skrętu.

System sterowania przednimi płatami nośnymi był jednym z największych wyzwań projektu. Złożona fizyka zjawiska, praca pomiędzy wodą a powietrzem oraz duże siły generowane na elementach układu wymagały wielu miesięcy badań, symulacji CFD i modeli matematycznych.

BALTEXPO 2025 to nie tylko pokazy sprzętu. To przede wszystkim dowód na to, że polska nauka z Gdańska wzięła sobie do serca strategiczną rolę i jest gotowa testować, tworzyć i dostarczać technologie, które będą stanowić o naszym bezpieczeństwie.

Politechnika Gdańska stawiając na autonomię, drony i sztuczną inteligencję, pokazała, że przyszłość obronności jest technologicznie zaawansowana i co najważniejsze powstaje w Polsce.

09.10.2025

