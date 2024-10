Ten polski dron będzie pilnował naszych wiatraków na morzu

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej właśnie zaprezentowali światu niezwykłą łódź – Hornet. To nie jest zwykły statek. To autonomiczny, bezzałogowy pojazd morski, naszpikowany najnowocześniejszą technologią, gotowy do patrolowania naszych mórz i ochrony cennych instalacji takich jak np. morskie farmy wiatrowe. Jest to pierwsza tego typu jednostka, którą w całości opracowano w Polsce i jest wielokrotnie tańsza od zagranicznych odpowiedników.