Gigantyczne turbiny dla polskich wiatraków na morzu. Jeden obrót i masz prądu na cztery dni

Polska jest krajem, który ma duży potencjał do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Według raportu Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej Bałtyk ma warunki do zbudowania farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 28 GW, co stanowi około 40 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Morska energia wiatrowa to szansa na zwiększenie udziału energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym, zmniejszenie zależności od importu paliw kopalnych i stworzenie nowego sektora gospodarki.