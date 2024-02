Polska strategiczna turbina wiatrowa. Ten wiatrak jest tak ważny jak nowoczesny port

Do 2040 r. w Polsce ma powstać 9,4 GW nowych lądowych elektrowni wiatrowych (w Europie będzie to 500 GW). To oznacza postawienie nowych 2300 turbin w naszym kraju. Kto je wyprodukuje? Największym producentem turbin wiatrowych na świecie jest duńska firma Vestas. Na drugim miejscu znalazł się hiszpańsko - niemiecki Siemens Gamesa, a na trzecim chiński Goldwind.