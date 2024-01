Ikea buduje gigantyczną farmę wiatrową na Bałtyku. To nie są zwykłe wiatraki - mają ważne zadanie

Ale to nie wszystko. Oprócz wytwarzania prądu Neptunus ma także produkować zielony wodór, czyli taki, który powstaje z elektrolizy wody zasilanej prądem z odnawialnych źródeł. Wodór ten ma być wykorzystywany jako paliwo dla transportu i przemysłu. A co z tlenem, który jest ubocznym produktem elektrolizy? Projektanci Neptunusa chcą go wykorzystać do natleniania Bałtyku.