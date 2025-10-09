Chiny blokują surowce. Ten potężny cios odczujemy wszyscy

Ładowanie...

Pekin podgrzewa atmosferę w globalnej wojnie handlowej i technologicznej. Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło właśnie zaostrzenie przepisów dotyczących eksportu kluczowych dla nowoczesnej gospodarki (i wojskowości) surowców: pierwiastków ziem rzadkich.

To cios wymierzony prosto w serce zaawansowanych technologii, zwłaszcza w USA. Nowe regulacje, wprowadzone z powodu „ochrony bezpieczeństwa narodowego”, nie są jedynie drobną korektą, ale ruchem, który może sparaliżować przemysł zbrojeniowy i niektóre firmy produkujące półprzewodniki na Zachodzie.

Wszystko dzieje się na chwilę przed spodziewanym spotkaniem chińskiego prezydenta Xi Jinpinga z jego amerykańskim odpowiednikiem, Donaldem Trumpem.

Według danych US Geological Survey Chiny odpowiadają za ponad 60 proc. światowego wydobycia metali ziem rzadkich i aż ponad 85 proc. ich przetwarzania. To daje Pekinowi potężną przewagę. Gdyby Chiny nagle zakręciły kurek, produkcja elektroniki, przemysł zbrojeniowy i sektor zielonej energii mogłyby dosłownie stanąć.

17 metali takich jak neodym, dysproz czy samar stanowią absolutną podstawę większości otaczającej nas elektroniki, od smartfonów i komputerów po samochody elektryczne. Od wyświetlaczy OLED po radary myśliwców i ich rakiety kierowane.

Wojna handlowa, runda druga

Nowe przepisy ogłoszone przez chińskie Ministerstwo Handlu rozszerzają wcześniejsze ograniczenia. Zgodnie z nimi, eksport technologii służących do wydobycia, przetwarzania i recyklingu metali ziem rzadkich będzie możliwy tylko za specjalnym pozwoleniem rządu.

Obejmuje nie tylko same pierwiastki, ale także cały know-how: od montażu i testowania urządzeń po naprawy i modernizacje linii produkcyjnych. Nie tylko więc nie można wysłać metali z Chin, ale nawet nie można nikomu przekazać chińskiej technologii.

I choć wiele z tych regulacji już wcześniej istniało, teraz Chiny jasno zaznaczyły, że licencje nie będą wydawane firmom z branży zbrojeniowej i półprzewodników, zwłaszcza tym powiązanym z Zachodem. To oznacza, że amerykańskie koncerny produkujące sprzęt wojskowy, elektronikę i chipy mogą wkrótce mieć poważny problem.

Efekt domina: kto straci, a kto zyska?

Decyzja Chin nie jest przypadkowa. Ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich to odpowiedź na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które zablokowały sprzedaż do Chin zaawansowanego sprzętu do produkcji chipów. Washington liczył, że tym ruchem spowolni rozwój chińskiej sztucznej inteligencji i sektora militarnego.

Teraz Pekin odpowiada tym samym i uderza w słaby punkt amerykańskiego przemysłu. Bo choć Stany Zjednoczone posiadają własne złoża metali ziem rzadkich, nie mają odpowiednich zakładów do ich przetwarzania.

Surowce często i tak trafiają do Chin, gdzie są oczyszczane i przetwarzane w komponenty niezbędne do produkcji nowoczesnych technologii.

Najbardziej oczywistym przegranym w tym scenariuszu wydają się być Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, w tym Europa i Japonia.

Już w kwietniu, gdy Chiny dodały kilka pierwiastków i materiałów powiązanych z metalami ziem rzadkich do swojej listy kontrolnej, światowe ceny tych surowców wzrosły o kilkadziesiąt procent. Teraz gdy Pekin jeszcze bardziej ogranicza eksport, ten trend może się tylko nasilić.

Bogdan Stech 09.10.2025 12:25

