REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów

Krakowscy kontrolerzy podczas kontroli biletów będą mogli zarejestrować każdy występek, który wydarzy się na ich oczach. Podobnych sprzętów należy spodziewać się w wielu polskich autobusach i tramwajach.

Adam Bednarek
krakow
REKLAMA

Kraków informuje, że od poniedziałku 13 października Zarząd Transportu Publicznego rozpoczyna wdrażanie systemu kamerek nasobnych dla kontrolerów biletów w pojazdach komunikacji miejskiej.

Cel? Bezpieczeństwo osób sprawdzających bilety i samych pasażerów.

REKLAMA

Urządzenia mają pomóc w ograniczaniu sytuacji konfliktowych, poprawie kultury zachowań w trakcie kontroli oraz w zapewnieniu wiarygodnego materiału dowodowego w przypadku spornych zdarzeń – wyjaśnia miasto.

Najpierw 30 proc. kontrolerów będzie wyposażonych w urządzenia, ale docelowo każda osoba sprawdzająca bilety ma mieć własną kamerkę. Jak zapewnia miasto, sprzęty będą wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nagrania mają posłużyć wyłącznie celom dowodowym i zapewnieniu bezpieczeństwa kontrolerowi w przypadku wystąpienia incydentów – tłumaczy Kraków.

fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

To działa – mówią w miastach, w których kontrolerzy noszą kamery

Ruch rozważa Łódź, Szczecin czy Opole już się zdecydowały. W Szczecinie decyzję podjęto po wydarzeniach z 2024 r., kiedy to jeden z pasażerów został brutalnie potraktowany przez kontrolera. W Opolu twierdzą, że odkąd sprawdzający bilety mają przy sobie urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, w pojazdach komunikacji zrobiło się spokojniej. Na dodatek w razie ewentualnych nieporozumień nie dochodzi do sytuacji słowo przeciwko słowu. Można sprawdzić, jak kontrola przebiegała.

Rozwiązanie coraz więcej zwolenników znajduje w Olsztynie. Radna zwróciła się nawet z apelem do prezydenta miasta. Robert Szewczyk zgodził się, że dobro pasażerów i kontrolerów jest ważne, ale pojawiły się wątpliwości związane z RODO.

Wydaje się, że podstawę prawną w tym przypadku stanowiłby art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest legalne, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą – cytowało stanowisko prezydenta olsztyńskie radio Eska.

Dlatego niewykluczone, że sprzęty kupione zostaną w przyszłym roku.

Na kwestię niejasnego prawa zwracano też uwagę w Poznaniu. Tamtejszy Zarząd Transportu Publicznego zauważał, że "większość organizatorów [transportu publicznego] nie wdrożyła takiego rozwiązania, głównie z uwagi na brak jednoznacznych podstaw prawnych". Przywoływano jednak stanowisko UODO. Według urzędu "w polskim prawie krajowym nie ma przepisów, które wprost regulowałyby używanie kamer nasobnych przez kontrolerów biletów", ale z drugiej strony "takie użycie nie jest również zakazane". Czyli, przynajmniej w teorii, co nie jest zakazane, jest dozwolone.

I do takiego wniosku dochodzi coraz więcej polskich miast. Mimo to w Poznaniu stwierdzono, że spokojniej i bezpieczniej jest bez kamer, więc nie ma sensu wylewać dziecka z kąpielą.

Z przeprowadzonej przez ZTM analizy wynika, że liczba sytuacji konfliktowych, agresji pasażerów oraz wypadków w pracy kontrolerów biletowych znacząco zmalała. W 2024 r. ZTM nie odnotował wypadków w pracy z ich udziałem. Ponadto większość pojazdów komunikacji miejskiej wyposażona jest w monitoring wizyjny, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie agresji ze strony pasażerów oraz stanowi ewentualny materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach – wyjaśniono w stanowisku ZTP.

Chociaż w Poznaniu póki co nie ma tematu wyposażenia kontrolerów biletowych w kamery nasobne, to furtka jest otwarta, bo kwestia "pozostanie w obszarze zainteresowania i analiz tej jednostki".

Jedni chcą przeprowadzić operację na żywym organizmie, drudzy wolą poczekać na efekty. Krakowski sprawdzian powinien być szczególnie interesujący, bo mówimy o naprawdę dużym mieście z wieloma pasażerami. Czy dzięki kamerkom sytuacja się uspokoi, czy może pasażerowie będą mieli dość permanentnej inwigilacji?

Więcej o monitoringu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Dutch_Photos / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
10.10.2025 09:10
Tagi: KameryKomunikacja miejska
Najnowsze
8:41
YouTube ogłasza amnestię dla kłamców. To bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-10T08:41:20+02:00
8:07
Przychodzisz do lekarza, a tam Apple. Wyrzucę telefon jeśli to przejdzie
Aktualizacja: 2025-10-10T08:07:45+02:00
7:24
VPN do Ukrainy: Jak uzyskać ukraiński adres IP?
Aktualizacja: 2025-10-10T07:24:14+02:00
7:01
Miłośnicy kina w domu: superważne ogłoszenie
Aktualizacja: 2025-10-10T07:01:27+02:00
6:20
Apple ma przekichane. Największy konkurent wykosi jego sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-10T06:20:01+02:00
6:16
Projektant Apple'a bierze się za Ferrari. Nie wiem, czy jestem gotowy na taki luksus
Aktualizacja: 2025-10-10T06:16:00+02:00
6:15
Fotowoltaika nie przejdzie. Mieszkańcy: "Nie chcemy krajobrazu z Księżyca"
Aktualizacja: 2025-10-10T06:15:00+02:00
6:13
Okulary Facebooka z ekranem, ale bez niego. Naprawdę sprytne
Aktualizacja: 2025-10-10T06:13:00+02:00
6:11
Prace domowe straciły sens. Nauczyciele szczerze: przegrywamy
Aktualizacja: 2025-10-10T06:11:00+02:00
21:31
Microsoft bierze się za twoje zdjęcia. Wreszcie zaczyna to mieć sens
Aktualizacja: 2025-10-09T21:31:19+02:00
21:04
Assassin's Creed anulowany. To wina Trumpa
Aktualizacja: 2025-10-09T21:04:21+02:00
20:58
Nowy system dla tych, którzy żegnają Windowsa 10. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-10-09T20:58:59+02:00
20:34
Word dostał funkcję, na którą czekałem od lat. Ale coś za coś
Aktualizacja: 2025-10-09T20:34:06+02:00
20:01
Nowa przeglądarka uderza w Chrome. Zaczynam się bać tego trendu
Aktualizacja: 2025-10-09T20:01:09+02:00
19:50
Play i Orange z lepszym zasięgiem 5G. Też to czujesz?
Aktualizacja: 2025-10-09T19:50:04+02:00
19:13
iPhone i Xiaomi w pojedynku baterii. Kompletne zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-10-09T19:13:51+02:00
18:35
Battlefield 6 i drony. Nowa gra nadąża za straszną rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-10-09T18:35:03+02:00
18:22
Najważniejsze polskie centrum astronomiczne bez kasy. Absurd to mało powiedziane
Aktualizacja: 2025-10-09T18:22:08+02:00
17:49
Sprawdź, czy zaleje cię rzeka. Rząd mówi: sprzedaj i uciekaj
Aktualizacja: 2025-10-09T17:49:06+02:00
17:29
One UI 8.5 szybciej niż myślisz. Już zacieram ręce
Aktualizacja: 2025-10-09T17:29:00+02:00
17:01
Test Jura E8 (EC) – popularny ekspres dla wymagających wie, jak parzyć intensywną kawę
Aktualizacja: 2025-10-09T17:01:11+02:00
17:00
Battlefield 6: recenzja kampanii. Hej Call of Duty, tak wygląda wojna
Aktualizacja: 2025-10-09T17:00:08+02:00
16:36
Polska uczelnia wkracza do armii. Ja już doceniłem ich projekty
Aktualizacja: 2025-10-09T16:36:25+02:00
15:56
Wizz Air odpala loty do Zakopanego. Tylko że... nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-09T15:56:16+02:00
14:59
ChatGPT i Netflix żrą więcej prądu niż całe miasta. Spytałem ekspertów: co dalej?
Aktualizacja: 2025-10-09T14:59:42+02:00
13:48
Nowa usługa Allegro. Pozbędziesz się elektrośmieci i jeszcze na tym zarobisz
Aktualizacja: 2025-10-09T13:48:58+02:00
12:56
Dlaczego warto kupić tablet? Spójrz na HUAWEI MatePad 12 X 2025 i więcej o nic nie pytaj
Aktualizacja: 2025-10-09T12:56:27+02:00
12:25
Chiny blokują surowce. Ten potężny cios odczujemy wszyscy
Aktualizacja: 2025-10-09T12:25:08+02:00
11:32
Bierzesz wózek, a tam czegoś brakuje. Drobniaki nie będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-10-09T11:32:00+02:00
10:58
Bezos uderzy Muska w czuły punkt. Nowy etap wojny miliarderów o orbitę
Aktualizacja: 2025-10-09T10:58:43+02:00
10:34
Kury mają potężnego obrońcę. Rolnicy chwycili za lasery
Aktualizacja: 2025-10-09T10:34:55+02:00
9:38
Kazali uczyć się ChataGPT, by nie stracił pracy. Kłamali
Aktualizacja: 2025-10-09T09:38:23+02:00
8:03
Wyjaśnił największą wtopę Apple'a. Nie trzymałeś źle iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-09T08:03:32+02:00
7:39
20 października nie pojedziesz pociągiem. Ja też nie, choć chciałbym
Aktualizacja: 2025-10-09T07:39:47+02:00
7:16
iPhone Fold będzie premium. Wrócą dobre materiały i płacz portfela
Aktualizacja: 2025-10-09T07:16:05+02:00
6:15
Chiny chcą posprzątać kosmos. Świat mówi: "To broń"
Aktualizacja: 2025-10-09T06:15:00+02:00
6:12
Monstrum do przenoszenia wojska. Ma przestraszyć Pentagon
Aktualizacja: 2025-10-09T06:12:00+02:00
6:07
Nowe polskie drony dla wojska. Za tę cenę nic tylko brać
Aktualizacja: 2025-10-09T06:07:00+02:00
6:04
Obcy obiekt sfotografowany z Marsa. Ma kilka tysięcy kilometrów
Aktualizacja: 2025-10-09T06:04:00+02:00
6:00
Dwumilionowe Katowice byłyby potęgą. Chcą jednego miasta zamiast kilkudziesięciu
Aktualizacja: 2025-10-09T06:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA