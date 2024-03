Raport mniejszości to pikuś. Witajcie w świecie kamer AI

Takie zastosowanie algorytmów będzie coraz częstsze. Sztuczna inteligencja jest szybsza niż ludzkie oko, może analizować jednocześnie obraz z tysięcy kamer i na bieżąco porównywać go z bazami danych. To olbrzymie ułatwienie w rękach władz, a przecież robią to dla waszego bezpieczeństwa, a przynajmniej tak mówią. Jednak im więcej takich systemów, tym coraz głośniejsze stają się wątpliwości dotyczące ich etyczności oraz zgodności z prawem. Na razie francuskie przepisy nie przewidują włączenia funkcji biometrycznych, ale to kwestia jednego głosowania w parlamencie. Wystarczy, że opinia publiczna uzna, że to dla jej bezpieczeństwa i witaj Raporcie przyszłości.