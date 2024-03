Żyjemy w Cyberpunku. Oto namacalny dowód od Microsoftu

Te nie odpowiedzą na każde możliwe pytanie, są ekspertami w danej dziedzinie i szkolone na konkretnym zbiorze danych. Klienci i użytkownicy będą mogli szkolić modele GPT na własnych zbiorach, będą też mogli korzystać z modeli przygotowanych przez Microsoft. Takim modelem - a właściwie to całą usługą online - jest Microsoft Copilot dla Finansów. Na razie dostępny jako wersja poglądowa (i jeszcze nie na terenie Unii Europejskiej, co ma się zmienić niebawem), co tymczasowo zwalnia Microsoft z odpowiedzialności za jego wadliwe działanie.