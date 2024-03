Smartfon, ale bez aplikacji. T-Mobile pyta: wchodzisz w to?

T Phone AI to nowy, na razie koncepcyjny telefon, jaki został zaprezentowany przez Deutsche Telekom na targach Mobile World Congress 2024 w Barcelonie. Jest to urządzenie, które ma uczynić 5G dostępnym dla każdej kieszeni, łącząc duży ekran, niezawodną wydajność i elegancki design za przystępną cenę. Pomińmy jednak marketingową opowiastkę i przejdźmy do sedna.