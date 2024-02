Oferta nju mobile stała się genialna. Wystarczy spełnić prosty warunek

Warto zaznaczyć, że jeśli jesteś w nju mobile, to zmiany cię nie ominą. Będziesz musiał(a) poczekać tylko do najbliższego okresu rozliczeniowego - pakiet zostanie zwiększony automatycznie (jeśli tak się nie stanie to na koncie njumobile.pl można przenieść się do nowej oferty w zakładce Usługi). Dla nowych klientów nju mobile nowa oferta jest dostępna już teraz.