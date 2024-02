T-Mobile zabezpieczy cię w sieci. Nie będzie trzeba niczego pobierać i konfigurować

Dzięki ochronie opartej o naszą sieć kompletnie zmieniamy podejście do tematu cybersecurity, ale też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Do tej pory, mówiliśmy dużo o tym, że swoboda korzystania z firmowej sieci niesie spore zagrożenia, ale też widzieliśmy, że profil działania niektórych firm wymaga elastycznego podejścia, co często było bardzo niebezpieczne. Dzięki Magenta Security on Net pokazujemy, że prostota i bezpieczeństwo nie muszą być pojęciami sprzecznymi