Co się zmieni? Porozumienie zawarte pomiędzy UKE a Orange, Play, Plusem i T-Mobile już wcześniej zakładało powstanie specjalnej bazy „wzorców niebezpiecznych wiadomości”. Operatorzy mają sprawdzać wyznaczone przez CSIRT NASK SMS-y, a następnie je odfiltrowywać, by nie trafiały do użytkowników. Obowiązek kontroli wejdzie w życie już w kwietniu.