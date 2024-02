Obiecywali 900 zł za instalację aplikacji banku. Po cichu wykradała hasła i dane

Co ciekawe, jeśli ktoś natrafił na reklamę przeglądając Facebooka na komputerze, to po kliknięciu w link... miało sporo szczęścia. Osoba nie lądowała nawet na fałszywej stronie, która zachęcałaby do inwestycji lub czegoś w tym stylu. Link prowadził do faktycznej strony prawdziwego banku. Jedyne, co ewentualnie czekało na użytkownika, to rozczarowanie, że atrakcyjnej promocji w rzeczywistości nie ma.