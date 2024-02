Obiecują wcześniejszą emeryturę. Mogą narobić takich długów, że trzeba będzie pracować jeszcze dłużej

Natomiast starszy mężczyzna postanowił zgodzić się na propozycję oszusta i dał mu dostęp do swojego urządzenia. "Inwestycja" miała zacząć się od 50 tys. zł, ale z czasem oszukany chciał zainwestować większe pieniądze, przez co wziął pożyczki na 70000 zł, a środki pożyczał także od żony i córki. Tak miał zdobyć ćwierć miliona zł. Początkowo część z pieniędzy miała trafić na konto bankowe, ale pojawił się problem podatku dochodowego. Ofiara przelała 50 tys. na konto rzekomego urzędu skarbowego. Następnie mężczyzna chciał spłacić pożyczki i poszedł o krok dalej - sprzedał swoje mieszkanie. Po uzyskaniu środków zadzwonił do niego kolejny oszust, który naciskał na starszego mężczyznę, aby pod żadnym pozorem nie wypłacał środków z konta, ponieważ bank może zablokować dostęp do rachunku, co dało oczywiście przestępcom okazję do wypłacenia 150 tys. zł.