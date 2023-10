Tak oszuści nabierają na inwestycje. Po wyborach zmienili taktykę

Wśród „popularnych” instytucji było to też PGNiG i inne spółki skarbu państwa. Teraz jednak oszuści zmienili trochę przynętę. Jak zauważa CERT Orange, w „inwestycyjnych” reklamach na Facebooku w miejsce osób związanych z obecnie rządzącymi zaczął się pojawiać Donald Tusk. Logiczne: skoro rząd się zmienia, to dotychczasowy premier nie będzie więcej zachęcał do inwestycji w państwowe spółki.