Polka straciła 200 tys. złotych. Policja pokazała, jak działali oszuści

W przypadkach podobnych do powyższego należy zachować daleko idącą czujność. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane formy oszustw, dlatego warto mieć z tyłu głowy, że nieznani nam "doradcy finansowi" oferujący zyski z dobrego serca to zbyt piękny scenariusz. Przekonała się o tym oszukana. Nie dość, że została bez gotówki, to jeszcze musi spłacać kredyty.