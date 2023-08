Chciał zarobić, stracił wszystko. Historia tego oszustwa jest jak scenariusz filmu

Wyjaśnił procedurę, zaznaczając, że proces jest trudny i wymaga wiedzy - z tego powodu to on pomoże mu w inwestowaniu pieniędzy. Jako że pojawiły się bariery językowe, to zasugerował zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi komputera. Tutaj już powinna zapalić się czerwona lampka - bo sama instalacje tego typu aplikacji jest podejrzana, zwłaszcza gdy mówimy o „chęci” pomocy w inwestycji od nieznanej nam osoby.