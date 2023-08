Znalazł poradnik, jak inwestować na giełdzie. Jeden klik kosztował go ponad 700 000 zł

Żeby to osiągnąć mężczyzna musiał wykonać kolejną wpłatę, na co pożyczył pieniądze, a resztę miał „dorzucić” oszust. Dopiero gdy zauważył, że na jego danych powstawały nowe portfele elektroniczne, przez które przechodziły ogromne kwoty, zauważył że został oszukany. Stracił ponad 700 000 zł, co jest po prostu ogromną sumą pieniędzy.