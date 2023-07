Wzięła kredyt i forsę puściła Blikiem oszustowi. Myślała, że rozmawia z prokuratorem

Dzwoni do ciebie pracownik Biura Informacji Kredytowej, informując, że najbezpieczniejszym sposobem przechowywania pieniędzy będzie przesłanie ich Blikiem do BIK, co potwierdził dzwoniący prokurator. Dość oczywistego scenariusza przestępstwa nie zauważyła mieszkanka Jasła, której dzięki zastosowaniu spoofingu oszuści pozbawili ponad 100 tys. zł.