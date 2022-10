Jak rozpoznać "nigeryjski przekręt", ale taki "na lekarza" albo "na żołnierza"? Nie daj się oszukać

Internet nie jest zbyt bezpiecznym miejscem i to nawet wtedy, gdy surfujemy wyłącznie po powierzchni. W jego czeluściach na nieuważnych internautów czyhają cyberprzestępcy, którzy co rusz próbują wykradać loginy i hasła, w tym do serwisów społecznościowych, skrzynek e-mail oraz kont bankowych. Stosują oni też najróżniejsze socjotechniki, by namówić tych mniej uważnych internautów do przelewania im oszczędności.