Aktorzy boją si się sztucznej inteligencji. I słusznie, bo może im zabrać nie tylko pracę, lecz także tożsamość

Szereg start-upów AI opracowuje narzędzia do tworzenia filmów i dźwięku - od zmiany wyglądu i brzmienia aktorów, po tworzenie głosów AI, które można wykorzystać w kampaniach marketingowych czy w audiobookach. Firmy potrzebują aktorów do nagrywania jingli bądź spotów reklamowych, przy czym są oni znacznie drożsi i mniej elastyczni w porównaniu z głosem wytworzonym za pomocą sztucznej inteligencji, który powie wszystko, na co klient ma ochotę.