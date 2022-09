Sztuczna inteligencja jest okrutnie uprzedzona. Chłonie stereotypy jak gąbka

W 2018 roku świat obiegła informacja o istnieniu sztucznej inteligencji, którą Amazon wykorzystywał do zmechanizowania procesu rekrutacji nowych pracowników do działu IT. Amazon dążył do stworzenia modelu, który usprawniłby szukanie nowych talentów i zminimalizował proces rekrutacji do zatwierdzenia kandydatów, których CV - według sztucznej inteligencji - najbliższe było ideałowi szukanemu przez firmę.