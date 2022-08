Sztuczna inteligencja rozwiąże największy problemów archeologów

Metoda TPS polega na wykorzystaniu modelu sztucznej inteligencji do nadzorowanego uczenia maszynowego, który jako zestaw treningowy wykorzystuje dane genomów pochodzące z 5000 szczątków ludzkich - od późnego mezolitu (10 000-8 000 lat p.n.e.) do czasów współczesnych. Tak duży zestaw treningowy pozwolił sztucznej inteligencji na wyznaczenie trendów czasowych w DNA. A to z kolei - podczas etapu testów - pozwoliło sztucznej inteligencji na określenie z dużą dokładnością określenie dat pochodzenia szczątków.