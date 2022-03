Największe drzewo genealogiczne odkrywa historię ludzkości

Tworząc drzewo genealogiczne, zwykle przekopujesz się przez dziesiątki albumów ze zdjęciami, dochodząc do 4 pokoleń wstecz. Naukowcy podnieśli tę poprzeczkę dużo wyżej, przekopując się przez dziesiątki tysięcy próbek genomów, by zilustrować pochodzenie gatunku ludzkiego kilka tysięcy lat wstecz. Dlaczego więc ta mapa, choć imponująca, to tylko ułamek historii nas wszystkich?