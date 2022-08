Brytyjka przemówiła na własnym pogrzebie. Jej wirtualna kopia rozmawiała z żałobnikami

Kopia Mariny Smith to hologram wideo, za którym stoi sztuczna inteligencja opracowana przez StoryFile. StoryFile to platforma, która pozwala użytkownikom na wygenerowanie inteligentnych wideobotów. StoryFile - w przeciwieństwie do zwykłych chat botów - uczy się na podstawie danych treningowych zapewnionych przez użytkownika. Aby dokładnie odwzorować daną osobę, StoryFile wykorzystuje nagrania pochodzące z dwudziestu zsynchronizowanych kamer Tak duża ilość kamer pozwala na dokładne odzwierciedlenie wyglądu, mimiki, zachowania i głosu danej osoby.