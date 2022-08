Zrobili symulację 41 tys. pożarów, żeby znaleźć ratunek dla strażaków

W przypadku 17 rodzajów budynków mieszkalnych dokładność nowego modelu zależała od ilości danych, które musiał on przyswoić, oraz od czasu, jaki chciał zapewnić strażakom. Mimo to dokładność modelu - w najlepszym przypadku 92,1 procent przy 30-sekundowym czasie reakcji - przewyższyła pięć innych narzędzi opartych na uczeniu maszynowym, w tym poprzedni model autorów. Co ważne, narzędzie to dało najmniej "fałszywych negatywów", niebezpiecznych przypadków, w których modele nie przewidziały zbliżającego się rozgorzenia.