Nawet Google jest pod wrażeniem nowej broni hakerów

Mając uproszczoną formę skrzynki pocztowej użytkownika do dyspozycji, bez żadnych skryptów w tle, narzędzie przystępuje do działania. A więc eksportuje każdego maila do pliku .eml. Co ciekawe, narzędzie przy tym czuwa, czy Microsoft, Google bądź Yahoo nie wykryją podejrzanej aktywności i nie wyślą powiadomienia z ostrzeżeniem - Hyperscape je przechwytuje i usuwa. Dba też o to, by wszystkie maile były pozostawione bez żadnych zmian - te nieodczytane są po odczytaniu przez narzędzie ponownie oznaczane jako nowe. Innymi słowy, zaciera absolutnie wszystkie ślady. Użytkownik nie ma szans się dowiedzieć, że padł ofiarą ataku.