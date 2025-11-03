Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta

Ładowanie...

Lenovo wprowadziło do sprzedaży inteligentne okulary Lenovo AI Glasses V1. Sprzęt pod względem wyglądu przypomina klasyczne okulary korekcyjne. Diabeł tkwi w szczegółach. Oprawki zostały wyłożone zaawansowaną elektroniką. Najważniejszą funkcją są wyświetlacze wykonane w technologii Micro LED.

Nowe Lenovo to nie laptop. To najlżejsze inteligentne okulary z ekranem

Panele Micro LED nie zostały umiejscowione bezpośrednio w soczewkach. Producent zastosował rozwiązanie przypominające projektor. Osoba nosząca Lenovo AI Glasses V1 zobaczy monochromatyczny zielony obraz o jasności do 2000 nitów i zasięgu widzenia 1,5 × 1,1 cm.

Co wyświetlają nowe okulary? Funkcji jest mnóstwo:

powiadomienia z różnych aplikacji zainstalowanych na telefonie;

tekst w postaci telepromptera;

nawigacja ze wskazówkami dojazdu;

odtwarzanie muzyki;

wyświetlanie tłumaczenia w czasie rzeczywistym;

pokazywanie komunikatów sztucznej inteligencji Lenovo.

Najciekawszymi opcjami z pewnością są powiadomienia i nawigacja. Warto zaznaczyć, że konkurencyjny sprzęt Meta Ray-Ban Display wspiera identyczne funkcje. Zarówno okulary marki matki Facebooka, jak i Lenovo wymagają aktywnego połączenia z telefonem do działania.

W urządzeniu producent zastosował łączność Bluetooth 5.4 oraz akumulator o pojemności 167. To nawet mniej niż typowa bateria w etui od słuchawek. Mimo to urządzenie oferuje niezły czas pracy na baterii - ok. 2,5 godzin podczas odtwarzania muzyki. W okularach producent zastosował również zestaw głośników o przewodnictwie kostnym, mikrofony oraz wbudowaną kamerkę z matrycą o rozdzielczości 12 Mpix.

Największym wyróżnikiem nowego modelu Lenovo jest masa 38 g. Konkurencyjne okulary Meta Ray-Ban Display ważą niemal dwa razy więcej: aż 69 g. W sprzętach ubieralnych większa masa jest znacznie bardziej odczuwalna.

Lenovo AI Glasses V1 aktualnie trafiły wyłącznie na rynek w Chinach, w cenie ok. 2000 zł. Tanio nie jest, natomiast sprzęt od Mety został wyceniony na ok. 4000 zł.

Albert Żurek 03.11.2025 21:35

