Samsung potwierdził, że wypuści zupełnie nowy sprzęt. To nie telefon

Urządzenie najprawdopodbniej zadebiutuje podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 29 września, a do sprzedaży w Korei Południowej trafi 13 października 2025 r. Tym samym koreański gigant rzuca rękawicę zarówno Apple'owi, jak i firmie Meta, wchodząc na rynek urządzeń mieszanej rzeczywistości z propozycją, która ma być tańsza od Vision Pro.

XR od Samsunga z Androidem, Snapdragonem i wsparciem AI

Headset opracowano wspólnie z Google i Qualcommem. Jego sercem ma być Snapdragon XR2+ 2. generacji, wspierany przez układ graficzny Adreno 740 i 6 wysokowydajnych rdzeni CPU. Urządzenie pozwoli na obsługę aplikacji z Google Play, co daje mu ogromną przewagę nad konkurencją – użytkownicy będą mogli korzystać z tysięcy znanych programów mobilnych. Ponadto w headsetcie zostanie zintegrowany asystent Gemini pozwalający na sterowanie i pozyskiwanie informacji za pomocą AI. Według recenzentów i pierwszych testerów Project Moohan wyróżnia się dobrą ergonomią – jest lżejszy i wygodniejszy niż Apple Vision Pro.

Taniej niż u Apple, ale nadal drogo

Headset XR od Samsunga ma kosztować w Korei od 2,5 mln do 4 mln KRW, co w przeliczeniu daje od 6,5 tys. zł do 10 tys. zł. Nawet w najdroższej wersji będzie więc tańszy niż Vision Pro, który kosztuje w przeliczeniu niespełna 13 tys. zł., ale nie aż tak bardzo, jak oczekiwano, szczególnie w porównaniu z Meta Quest 3, który kosztuje około 2 tys. zł. Dla wielu konsumentów taka różnica może być istotna przy wyborze sprzętu.

Wstępna produkcja ma być ograniczona – Samsung celuje w 100 tys. sprzedanych egzemplarzy do końca roku. Producent przyznaje, że headset pełni raczej rolę przejściowego produktu, swoistego pomostu do bardziej praktycznych rozwiązań, czyli smart okularów.

Samsung i Google szykują smart okulary

Według źródła największe nadzieje firma pokłada nie w headsetach, lecz w inteligentnych okularach, które mają trafić na rynek w 2026 r. Będą to 2 modele: jeden opracowany wspólnie z Google, drugi produkowany przez Samsunga samodzielnie. Wersja bez wyświetlacza przypominać będzie Meta Ray-Ban, natomiast model XR z funkcjami AR otrzyma design opracowany przy współpracy z marką Gentle Monster.

Prototyp zaprezentowany w maju na konferencji Google I/O pokazał m.in. tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym z pomocą AI. Okulary mają być lekkie (ok. 50 g), wyposażone w baterię 155 mAh i oferować pełną integrację z usługami Google.

Marcin Kusz 28.08.2025 05:45

