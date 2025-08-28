/
Samsung potwierdził, że wypuści zupełnie nowy sprzęt. To nie telefon

Wiemy, kiedy zostanie zaprezentowany headset XR Project Moohan. Szykuje się niezła konkurencja dla Vision Pro, ale słabsza dla Meta Quest 3.

Marcin Kusz
Projekt Moohan premiera
Urządzenie najprawdopodbniej zadebiutuje podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 29 września, a do sprzedaży w Korei Południowej trafi 13 października 2025 r. Tym samym koreański gigant rzuca rękawicę zarówno Apple'owi, jak i firmie Meta, wchodząc na rynek urządzeń mieszanej rzeczywistości z propozycją, która ma być tańsza od Vision Pro.

XR od Samsunga z Androidem, Snapdragonem i wsparciem AI

Headset opracowano wspólnie z Google i Qualcommem. Jego sercem ma być Snapdragon XR2+ 2. generacji, wspierany przez układ graficzny Adreno 740 i 6 wysokowydajnych rdzeni CPU. Urządzenie pozwoli na obsługę aplikacji z Google Play, co daje mu ogromną przewagę nad konkurencją – użytkownicy będą mogli korzystać z tysięcy znanych programów mobilnych. Ponadto w headsetcie zostanie zintegrowany asystent Gemini pozwalający na sterowanie i pozyskiwanie informacji za pomocą AI. Według recenzentów i pierwszych testerów Project Moohan wyróżnia się dobrą ergonomią – jest lżejszy i wygodniejszy niż Apple Vision Pro.

Taniej niż u Apple, ale nadal drogo

Headset XR od Samsunga ma kosztować w Korei od 2,5 mln do 4 mln KRW, co w przeliczeniu daje od 6,5 tys. zł do 10 tys. zł. Nawet w najdroższej wersji będzie więc tańszy niż Vision Pro, który kosztuje w przeliczeniu niespełna 13 tys. zł., ale nie aż tak bardzo, jak oczekiwano, szczególnie w porównaniu z Meta Quest 3, który kosztuje około 2 tys. zł. Dla wielu konsumentów taka różnica może być istotna przy wyborze sprzętu.

Wstępna produkcja ma być ograniczona – Samsung celuje w 100 tys. sprzedanych egzemplarzy do końca roku. Producent przyznaje, że headset pełni raczej rolę przejściowego produktu, swoistego pomostu do bardziej praktycznych rozwiązań,  czyli smart okularów.

Samsung i Google szykują smart okulary

Według źródła największe nadzieje firma pokłada nie w headsetach, lecz w inteligentnych okularach, które mają trafić na rynek w 2026 r. Będą to 2 modele: jeden opracowany wspólnie z Google, drugi produkowany przez Samsunga samodzielnie. Wersja bez wyświetlacza przypominać będzie Meta Ray-Ban, natomiast model XR z funkcjami AR otrzyma design opracowany przy współpracy z marką Gentle Monster.

Prototyp zaprezentowany w maju na konferencji Google I/O pokazał m.in. tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym z pomocą AI. Okulary mają być lekkie (ok. 50 g), wyposażone w baterię 155 mAh i oferować pełną integrację z usługami Google.

Marcin Kusz
28.08.2025 05:45
Tagi: Gogle VRinteligentne okularySamsung
