Te inteligentne okulary są potężne. Twój telefon ich nie uciągnie

Producent nie podał szczegółów dotyczących zastosowanego w okularach ogniwa, co może budzić obawy wśród potencjalnych użytkowników. Szacuje się, że okulary będą kosztować 1 tys. dol. W przeliczeniu da to około 3,7 tys. zł. Nie oznacza to oczywiście, że tyle będą kosztować w Polsce, o ile w ogóle trafią do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju. Jedno jest natomiast pewne – Aura zapowiada się na sprzęt dla entuzjastów, deweloperów i geeków, ale dla masowego odbiorcy wygodniejsze mogą się okazać Ray-Bany od firmy Meta.